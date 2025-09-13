کشف ٢٨ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق ٢٨ هزار و ٣٠۰ لیتر نفت گاز به ارزش ٩ میلیارد و ٧٧٠ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد. انصاری افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ١٩ میلیارد و ۵۴١ میلیون ریال جزای نقدی معادل ٢ برابر ارزش سوخت کشف شده، محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، شعبه همچنین ٩ میلیارد و ٧٧٠ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده را برای خودرو حامل سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ٢٩ میلیارد و ٣١٢ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد در پایان خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مهریز این محموله را که در ۶ مشک در کامیون کشنده جا ساز شده بود، کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.