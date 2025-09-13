  1. استانها
قاتل جوان زنجانی در کمتر از سه ساعت دستگیر شد

زنجان- سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت:قاتل جوان زنجانی در کمتر از سه ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم آقاجانلو گفت: در پی درگیری دو نفر در پارک عاصم زنجانی، جوان ۲۴ ساله به ضرب اسلحه شکاری به قتل رسید و قاتل با اقدام سریع و به موقع پلیس آگاهی در کمتر از سه ساعت دستگیر شد.

وی با بیان اینکه وقوع یک فقره قتل در پارک عاصم زنجانی، تیم بررسی صحنه جرم را به محل کشاند، افزود: با حضور عوامل پلیس آگاهی در محل، گزارش قتل جوانی ۲۴ ساله به ضرب سلاح گرم (شکاری) به مرکز مخابره شد و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفت.

آقاجانلو تصریح کرد: قاتل که مردی ۴۷ ساله و متواری بود در کمتر از سه ساعت دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل شد که در بازجویی‌های اولیه صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این قتل را اختلاف قبلی با مقتول عنوان کرد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده جنایی و ارسال آن به بازپرسی، قاتل به زندان مرکزی زنجان منتقل شد.

