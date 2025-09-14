  1. استانها
  2. یزد
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۶

قاچاقچی ماینر در اردکان نقره داغ شد

اردکان- قانون تعزیرات حکومتی قاچاقچی ماینر را به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده نگهداری هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده، به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال معادل ارزش کالا، جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان، ماینرها را به ظن قاچاق کشف و گزارش آن برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

