قاچاقچی ماینر در اردکان نقره داغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده نگهداری هشت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده، به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال معادل ارزش کالا، جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان، ماینرها را به ظن قاچاق کشف و گزارش آن برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.