۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بروجن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: با تلاش و پیگیری توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند قاچاق سوخت از کارت سوخت یک خودروی توقیفی را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از بررسی سامانه‌های در اختیار متوجه شدند که در مدت زمان توقیف خودروی مذکور که هیچ‌گونه تردد و فعالیتی نداشته با استفاده از سهمیه کارت هوشمند سوخت خودرو به میزان ۹ هزار و ۸۷۵ لیتر در نقاط مختلف سوخت‌گیری شده است که برابر با مفاد قانونی این موضوع از مصادیق قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مأموران در این خصوص یک متهم را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

امجدیان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.