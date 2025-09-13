تکمیل بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر ریلی، تونلی خط ۷ مترو از ایستگاه بسیج تا ایستگاه ورزشگاه تختی تکمیل شد.

امروز ۲۲ شهریور ماه، مراسم تست گرم آخرین قطعه از تونل خط ۷ مترو در محدوده ایستگاه‌های آهنگ تا ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد. با اجرای این تست، بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه متروی تهران، فارغ از بخش‌های توسعه‌ای، از نظر مسیر ریلی و تونلی کامل می‌شود.

این تست به معنای آماده‌سازی شرایط برای بهره‌برداری از تنها ایستگاه باقی‌مانده خط ۷ یعنی ایستگاه ورزشگاه تختی است که در آبان ماه افتتاح خواهد شد. همچنین در همین روز ورودی دوم ایستگاه مترو آهنگ نیز به بهره‌برداری می‌رسد. ورودی نخست این ایستگاه اسفند ۱۳۹۹ افتتاح شده بود و اکنون شهروندان ساکن محدوده جنوبی بزرگراه شهید محلاتی هم می‌توانند به ایستگاه آهنگ دسترسی داشته باشند.