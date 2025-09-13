عطر خدمت در دل قلعه زری؛ زیباسازی دبستان «کاوش» توسط جهادگران بیرجندی

علی مرتضایی، سرپرست گروه جهادی ابن‌الکریم در گفت و گو با مهر بیان کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ۴۰ نفر از جهادگران گروه جهادی ابن‌الکریم وابسته به مسجد حضرت زینب (س) بلوار شعبانیه بیرجند، به یاد شهید مهدی زیبا، اقدام به زیباسازی دبستان کاوش در منطقه معدن قلعه زری کردند.

وی با بیان اینکه این فعالیت جهادی که به مدت سه روز ادامه دارد، افزود: همچنین این فعالیت شامل لکه‌گیری، رنگ‌آمیزی و تزئین فضای مدرسه است تا محیطی شاداب و آماده برای استقبال از دانش‌آموزان فراهم شود.

مرتضایی هدف از این اردوی نوجوانان جهادی را خدمت‌رسانی، آماده‌سازی مدرسه، انجام فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و خودسازی عنوان کرد و افزود: حضور جهادگران در کنار دانش‌آموزان، روحیه امید، نشاط و همدلی را در فضای آموزشی تقویت می‌کند.

گفتنی است؛ دبستان کاوش معدن قلعه زری میزبان ۱۴۰ دانش‌آموز در دو دوره ابتدایی اول و دوم است که با تلاش این جهادگران، سال تحصیلی را در محیطی تازه و دل‌انگیز آغاز خواهند کرد.