به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری خوسف، مسعود قلی‌زاده از افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۵ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در این شهرستان به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸۴ پروژه آماده افتتاح و یک پروژه نیز کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار خوسف با بیان اینکه ب رای اجرای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۶۵۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، اظهار کرد: از مجموع پروژه‌ها، ۶۷ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان و ۱۷ پروژه سرمایه‌گذاری با اعتباری بیش از ۴۴۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

قلی‌زاده در ادامه به پروژه‌های شاخص شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، کشتارگاه صنعتی طیور است که با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان اجرا شده و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای منطقه و ایجاد اشتغال ایفاء کند.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز، دو نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان احداث شده که گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در شهرستان به شمار می‌رود.

فرماندار خوسف همچنین بیان کرد: پروژه تولید مقوای بهداشتی از ضایعات کاغذ با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های شاخص هفته دولت است که ضمن کمک به بازیافت و حفظ محیط‌زیست، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.

به گفته قلی‌زاده، در بخش زیرساختی نیز جدول‌گذاری، تکمیل زیرسازی و اجرای آسفالت شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان به پایان رسیده و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های صنعتی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از دیگر طرح‌های مهم می‌توان به اجرای شبکه طرح ۱۱۱ هکتاری آب مسکن خوسف ملی فاز اول با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین گازرسانی به یک روستا و ۹ واحد صنعتی و تولیدی شهرستان با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان اشاره کرد.

فرماندار خوسف تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها گامی مهم در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهرستان بوده و نقش بسزایی در رونق اقتصادی و افزایش سطح رفاه مردم ایفا خواهد کرد.