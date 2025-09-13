به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرحسین تکیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیان‌گذار مرکز تعالی سلامت جهانی با همراهی دانشمندان برجسته جهان مقاله ای را در مجله معتبر لنست برای پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر منتشر کرده است که به عنوان سند مرجع برای سیاست‌گذاری جهانی در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این دستاورد بزرگ حاصل تلاش جمعی بیش از ۱۵ ماه در قالب کنسرسیوم NCD Countdown 2030 است و نتایج آن می‌تواند مسیر سیاست‌های جهانی در حوزه بیماری‌های غیرواگیر را تا سال‌های آینده تعیین کند.

این مقاله به زودی در نشست عالی رتبه سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ (UN High-Level Meeting on NCDs) ارائه خواهد شد و به عنوان سند مرجع برای سیاست‌گذاری جهانی در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر پیش از ۸۰ سالگی در ۸۰ درصد کشورهای جهان کاهش یافته و بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. با این حال، سرعت این کاهش در بیشتر کشورها نسبت به دهه قبل کندتر یا معکوس شده است.

بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا برای زنان و اروپای مرکزی و شرقی برای مردان گزارش شده، در حالی که کشورهای جزیره‌ای اقیانوسیه کمترین بهبود را داشته‌اند.

بیماری‌های قلبی‌عروقی عامل اصلی این کاهش بوده‌اند، اما افزایش مرگ‌ومیر ناشی از اختلالات روان‌عصبی و سرطان‌های لوزالمعده و کبد در بسیاری کشورها هشداردهنده است.

نویسندگان بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار برای دستیابی به هدف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 3.4) تا سال ۲۰۳۰ تأکید کرده‌اند.