به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، چهارمین کنفرانس بینالمللی عالیرتبه درباره «دهه بینالمللی اقدام: آب برای توسعه پایدار (۲۰۱۸-۲۰۲۸)» سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو و نمایندگانی از بیش از ۱۱۰ کشور جهان آغاز به کار کرد. این کنفرانس با شعار «تبدیل تعهدات به نتایج» و با محوریت پیوند اقدامات از کنفرانس آب سازمان ملل ۲۰۲۳ تا کنفرانس آب سازمان ملل ۲۰۲۶ و همچنین ترسیم دستورکار آب پس از ۲۰۳۰ در حال برگزاری است.
بر اساس این گزارش، این کنفرانس که تا ۷ خرداد ادامه دارد، در چارچوب «فرایند آب دوشنبه» (Dushanbe Water Process) برگزار میشود. فرایند آب دوشنبه، ابتکاری است که دولت تاجیکستان با همکاری نزدیک سازمان ملل متحد راهاندازی کرده و هدف اصلی آن حمایت از اجرای اهداف دهه بینالمللی اقدام «آب برای توسعه پایدار» از طریق برگزاری یک سری کنفرانسهای دوسالانه است.
این گزارش میافزاید، کنفرانس امسال با شعار «اقدامات پیونددهنده؛ از کنفرانس آب سازمان ملل ۲۰۲۳ تا کنفرانس آب سازمان ملل ۲۰۲۶» و با تمرکز بر «تبدیل تعهدات به نتایج» برگزار میشود. این رویداد یکی از مهمترین گامها در مسیر آمادهسازی کنفرانس اصلی سازمان ملل درباره آب است که قرار است در دسامبر ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۵) در ابوظبی با میزبانی مشترک امارات متحده عربی و سنگال برگزار شود.
بنا بر این گزارش، یکی از محورهای کلیدی مورد بحث در این کنفرانس، «دستورکار آب پس از ۲۰۳۰» است. با توجه به اینکه تنها چهار سال تا ضربالاجل ۲۰۳۰ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) باقی مانده و جهان برای تأمین هدف ۶ (آب پاک و بهداشت) با کسری جدی مواجه است، مباحث مقدماتی برای ترسیم چشمانداز حکمرانی آب در دهههای آینده در دستورکار قرار گرفته است .
گفتنی است در حاشیه این کنفرانس، «نشست منطقهای آسیا و اقیانوسیه برای آمادهسازی کنفرانس آب سازمان ملل ۲۰۲۶» نیز با سازماندهی دولت تاجیکستان و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برگزار می شود.
در این نشست که بیش از ۱۰۰ شرکتکننده از ۲۹ کشور حضور دارند، بر چالشهای آبی منطقه که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده، تأکید و بر لزوم تقویت همکاریهای منطقهای برای شتاببخشی به اجرای SDG ۶ تأکید شد .
عباس علی آبادی، وزیر نیرو در این رویداد بینالمللی حضور دارد و قرار است در پنل تخصصی «دستورکار آب پس از ۲۰۳۰؛ ترسیم دستورکار آینده آب» سخنرانی کند.
نظر شما