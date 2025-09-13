هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش گرادیان فشاری در مناطق مختلف استان، اعلام کرد که این پدیده جوی از اواخر وقت امروز شنبه آغاز شده و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۴ شهریور ادامه خواهد یافت.

بر اساس اطلاعیه رسمی هواشناسی اصفهان، این شرایط به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل گرد و خاک در نواحی مستعد، به کاهش دید، افت کیفیت هوا و غبارآلودگی منجر می‌شود.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، مناطق تحت تأثیر این پدیده شامل نواحی شمال، شرق و مرکزی استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نائین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه، اصفهان، کبوترآباد، لنجان (زرین‌شهر) و زواره خواهد بود.

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به وزش بادهای شدید و افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی مستعد، کاهش کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک، و اختلال در ناوگان حمل و نقل به دلیل کاهش دید هشدار داده و افزوده است که این شرایط ممکن است فعالیت‌های کشاورزی، حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و صنایع حساس به گرد و غبار را مختل کند و نیاز به آمادگی پیشگیرانه را دوچندان سازد.

اداره کل هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که به منظور کاهش خطرات، شهروندان در ترددهای بین‌شهری و جاده‌ای احتیاط کامل را رعایت کنند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور در فضای باز اجتناب ورزند و در صورت ضرورت، استفاده از ماسک‌های استاندارد الزامی است؛ همچنین از توقف و پارک خودروها در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود. مالکان سازه‌های موقت، از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش‌های گلخانه‌ای، موظف به بررسی استحکام و ایمن‌سازی آن‌ها هستند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.