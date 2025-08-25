به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین علیمراد مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (دوشنبه. سوم شهریور) در سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی امروره فراتر از یک صنعت تولیدی است، اظهار کرد: این صنعت ستون فقرات توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران است.
وی با بیان اینکه کشورهای منطقه بهویژه عربستان، قطر و امارات چالشهای مختلف ناشی از تحریمهای بینالمللی ازجمله محدودیت دسترسی به دانش فنی بهروز، موانع منابع تولید در بازرگانی و فروش را ندارند، افزود: این کشورها با سرمایهگذاری عظیم در تحقیق و توسعه و بهکارگیری منابع بینالمللی و تمرکز بر زنجیرههای پاییندستی سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دادهاند.
باید از صادرات مواد پایه فاصله گرفت
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ایران اگر بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند باید با بهکارگیری بهینه و هدفمند مزیتها و ظرفیتهای بالقوه خود از صادرات مواد پایه فاصله بگیرد، یادآور شد: این صنعت باید تمرکز خود را بر توسعه زنجیره ارزش بهویژه متانول و پروپیلن قرار دهد. ظرفیت تولید متانول در جهان بهعنوان یکی از محصولات راهبردی از مرز ۱۴۰ میلیون تن گذشته است و بخش عمده آن در چین. خاورمیانه و آمریکای شمالی تولید میشود.
علیمراد با اشاره به اینکه ایران با بیش از ۱۶ میلیون تن ظرفیت تولید متانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان است، تصریح کرد: اما سهم ما از زنجیرههای متانول بسیار اندک است، بهطوری که تقریباً از ۱۰ میلیون تن متانول تولیدی در سال ۱۴۰۳ تنها ۵۰۰ هزار تن به مصرف مجتمعهای پتروشیمی داخلی رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا در پروپیلن در داخل کشور وجود دارد، اظهار کرد: واحدهای پتروشیمی تولیدکننده پروپیلن با ۷۴ درصد ظرفیت اسمی در حال کار هستند و محصولات زنجیره پروپیلن نیز ۷۰ درصد از واردات ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی کشور را تشکیل میدهد و تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار واردات در شاخه پروپیلن است. در زمینه کاهش این شکاف طرحهایی مثل پیدیاچ سلمان فارسی در آخرین مرحله پیشرفت و آمادهسازی برای راهاندازی است.
افزایش سرعت توسعه با هوشمندسازی
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هوشمندسازی و دیجیتالسازی زنحیره ارزش میتواند سرعت توسعه در صنایع پاییندستی را افزایش دهد، تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی کلیدی توسعه زنجیره ارزش اقدامهایی از قبیل افزایش نسبت محصولات پاییندستی به کل ظرفیت تولید پتروشیمی، کاهش صادرات مواد خام و افزایش صادرات مشتقات و ارزش افزوده آنها، ایجاد توازن در زنجیره پروپیلن، ارتقای سهم صنعت پتروشیمی در جیدیپی کشور از ۱ درصد به بیش از ۳ درصد و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده است.
علیمراد با اشاره به سه رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: تثبیت وضع موجود و تولید زنجیره متانول، رشد و توسعه زنجیره پروپیلن و توسعه زنجیره اتیلن و آروماتیکها با تاکید بر تکمیل حلقههای پاییندستی و افزایش صادرات به همراه افزایش اشتغال پایدار و توسعه زنجیره متانول در زمره مهمترین اقدامهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
وی درباره رقابت با کشورهای منطقه گفت: تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، افزایش صادرات از ۱۳ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار و افزایش سهم صنعت پتروشیمی در رشد اقتصادی ایران از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که میتوانند به تثبیت نرخ ارز و تورم و امکان جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود.
نظر شما