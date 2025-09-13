امنیت امروز کشور مرهون خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی صبح شنبه در جریان سفر به شهرستان خرمدره با حضور در منزل شهید مدافع وطن محمد غفاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار زنجان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار داشت: امنیت، عزت و آرامش امروز کشور، مرهون خون پاک شهیدان و رشادت‌های مدافعان وطن است و مسئولان وظیفه دارند با خدمتگزاری صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه و آرمان‌های شهدا باشند.

صادقی با تجلیل از مقام والای خانواده‌های معظم شهدا، آنان را الگوی صبر، ایثار و استقامت دانست و افزود: این خانواده‌ها سرمایه‌های معنوی جامعه به شمار می‌آیند و حضورشان مایه عزت و افتخار کشور است.

خانواده شهید غفاری نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور استاندار، تأکید کردند: مسیر فرزند شهیدمان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای آن ادامه خواهد یافت.

شهید محمد غفاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه است که در راه دفاع از وطن و ارزش‌های اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.