احداث بیمارستان مطالبه اصلی مردم خرمدره است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین‌علی زاهدی‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان شنبه با حضور استاندار زنجان برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل زیرساختی، درمانی و فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

وی با استناد به نتایج مطالعات و نظرسنجی‌های مردمی، خواستار رسیدگی فوری و جدی به مشکلات اساسی منطقه شد و افزود: نگاه اداری به شهرستان خرمدره به عنوان یک منطقه مستقل تاکنون در برخی حوزه‌ها به‌طور کامل محقق نشده و این امر منجر به بی‌عدالتی در تخصیص منابع و اعتبارات شده است.

امام جمعه خرمدره با اشاره به سطح بالای سواد و مشارکت فعال مردم این شهرستان گفت: شهرستان خرمدره در شاخص‌های فرهنگی رتبه نخست استان را داراست، اما در زمینه مبلمان شهری و زیرساخت‌های عمرانی نیازمند تحولات بنیادین و جدی است.

وی مشکلاتی از قبیل تغییر کاربری اراضی، وضعیت نامطلوب شهرک‌ها و اصناف و عدم وجود میدان ورودی مناسب را از چالش‌های مهم شهرستان برشمرد که تنها با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های بالادستی قابل رفع است.

حجت‌الاسلام زاهدی‌پور با انتقاد از وضعیت کنونی خدمات درمانی شهرستان، تصریح کرد: مردم شهرستان برای دریافت خدمات درمانی مجبور به مراجعه به شهرستان‌های همجوار هستند و احداث بیمارستان ولایت در زمینی که اختصاص یافته، یکی از مطالبات جدی و به‌حق مردم است که می‌تواند شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان را ارتقا بخشد.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از اقساط سنگین طرح مسکن ملی اشاره کرد و افزود: اقساط باید متناسب با توان مالی مردم تعیین شود تا شیرینی خانه‌دار شدن به خاطر فشار اقتصادی تلخ نگردد و بانک‌ها با مردم در این زمینه همکاری و مدارا داشته باشند.