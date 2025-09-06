به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به ضرورت توانمندسازی جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی گفت: آینده استان وابسته به برنامه‌ریزی صحیح و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی به سه محور اصلی این جلسه شامل «گزارش برنامه‌های اشتغال و توسعه مهارت جوانان»، «طرح پژوهشی اشتغال‌پذیری» و «طرح مهارت‌آموزی مهتاب» اشاره کرد و افزود: هر سه موضوع نشان می‌دهد که استان زنجان ظرفیت‌های قابل توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری گسترده‌تر است.

استاندار زنجان با بیان اینکه حلقه مفقوده نظام آموزش عالی کشور مهارت‌آموزی است، گفت: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان فاقد توانمندی‌های کافی برای ورود به بازار کار هستند و سازمان‌هایی نظیر فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌های علمی‌کاربردی نقش کلیدی در جبران این شکاف دارند.

صادقی با اشاره به جمعیت ۲۳۰ هزار نفری جوانان استان و نیز جمعیت ۳۵ تا ۴۴ ساله‌ها که ۲۱۵ هزار نفر برآورد می‌شود، اظهار داشت: کاهش نرخ رشد جمعیت و شکاف میان مهارت‌های جوانان و نیازهای بازار کار ضرورت تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای و همکاری بخش خصوصی را دوچندان کرده است.

وی یکی از چالش‌های اصلی استان را نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانست و افزود: توجه ویژه به مناطق کمترتوسعه‌یافته، گسترش ارتباط بین سمن‌ها، بازار کار و بخش خصوصی، و همچنین معرفی سامانه‌های اطلاع‌رسانی فرصت‌های شغلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش این مشکل باشد.

استاندار زنجان ادامه داد: اجرای طرح‌های نیازسنجی شغلی، به‌روزرسانی اطلاعات اشتغال، تسهیل تسهیلات بانکی و توسعه طرح‌های منطقه‌ای اشتغال از جمله راهکارهایی است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین به برگزاری همایش ملی جوانان با همکاری دانشگاه زنجان و دفتر اجتماعی استانداری اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۳، شاخص استان زنجان عدد ۵.۶۴ بوده که بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع ظرفیت بالای استان در نقش‌آفرینی در حوزه اشتغال را نشان می‌دهد.

صادقی با اشاره به نرخ ولادت ۱۱.۹ در هر هزار نفر در استان که کمی بالاتر از میانگین کشوری است، تأکید کرد: مهاجرت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در میان جوانان روستایی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که باید با ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امید به آینده مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: توجه به آمار دقیق، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اجرای طرح‌هایی مانند «مهتاب» می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مهارت‌ها و کاهش نرخ بیکاری در استان زنجان باشد.