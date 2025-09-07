  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵

فعالیت هدفمند بانکها اثر گذاری بیشتری در حوزه اقتصادی دارد

زنجان- استاندار زنجان بانک‌ها را شریان اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: هرچه فعالیت‌های بانکی روان‌تر و هدفمندتر باشد، اثرگذاری بیشتری در حوزه‌های اقتصادی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در هفتمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با تبریک هفته بانکداری اسلامی و قدردانی از عملکرد بانک‌ها، حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات به‌ویژه سرمایه در گردش را از اولویت‌های مهم نظام بانکی در شرایط کنونی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مطالبات بانکی، این رویکرد را عاملی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و کنترل تورم ذکر کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، گزارشی از عملکرد بانک‌ها ارائه داد و بر تمرکز منابع مالی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در استان تأکید کرد.

عبدالرضا خاتمی، همچنین حضور مدیران بانکی در واحدهای تولیدی و برگزاری برخی جلسات در محل کارخانجات را نشانه‌ای از رویکرد حمایتی بانک‌ها نسبت به تولید اعلام کرد.

این جلسه با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و مدیران بانک‌های استان برگزار شد و حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره روند پرداخت تسهیلات و سایر موضوعات مرتبط پرداختند.

