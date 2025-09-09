به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس بر اهمیت حفظ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس و اتحاد ملی با استفاده از برنامههای متنوع و خلاقانه تاکید کردو گفت: زنده و پررنگ ماندن این میراث گرانبها باید مورد توجه جدی قرار گ
وی دفاع مقدس را بیش از یک جنگ هشت ساله عنوان کرد و افزود: این دوران مدرسهای بزرگ و آموزنده برای تمامی اقشار جامعه، از زن و پیر و جوان تا روستایی و شهری بوده است که در آن ارزشهایی همچون پاسداری از مرز و بوم، تمامیت ارضی، استقلال، هویت و شرف ملی آموزش داده شده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه دفاع مقدس نماد اتحاد و انسجام ملی است، گفت: قدرت واقعی کشور در ایمان و اراده ملت است.
صادقی از برنامهریزیهای متنوع برای برگزاری باشکوه مراسم هفته دفاع مقدس در سطح استان و شهرستانها خبر داد و افزود: ستادهای اجرایی به ریاست معاونین دستگاههای اجرایی و دبیری فرماندهان بسیج تشکیل شده است.
استاندار زنجان بر نقش زنان، خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان در این مراسم تأکید کرد و خواستار پرهیز از ورود به مباحث اختلافبرانگیز قومی و مذهبی در سخنرانیها شد و تاکید نمود که حفظ نماد اتحاد ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین به ضرورت برگزاری مراسم مشترک مانند رژه نیروهای مسلح، دیدار و تکریم خانوادههای شهدا و بنیاد شهید اشاره کرد و بر اولویتبندی دیدار با خانواده شهدای کمدیدار تأکید نمود.
صادقی نقش هوشمندی، بصیرت و عقلانیت فرماندهان و رزمندگان در طراحی عملیاتهای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و همچنین جایگاه رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از نکات مهمی دانست که باید در برنامهها منعکس شود.
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت نقش رسانهها و فضای مجازی در تبیین دستاوردها و جایگاه دفاع مقدس گفت: روایتهای کارشناسان و محققان باید بیش از پیش دیده و شنیده شود.
وی همچنین بر اهمیت تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و تبدیل این اقدام به یک فرهنگ ملی تأکید کرد و نقش قوای سهگانه در حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس و آموزشهای مرتبط در مدارس را ضروری دانست.
صادقی به ضرورت جمعآوری، حفظ و نگهداری آثار و اسناد جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: استان زنجان که در جنگ ۱۲ روزه نقش مهمی ایفا کرده است، باید فعالیتهای خود را در این زمینه پررنگتر کند. او مقاومت و توانمندیهای استان در مقابله با حملات هوایی و سایبری را نمونهای از ظرفیتهای ملی برشمرد که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
