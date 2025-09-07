به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی استان زنجان گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر حضور فعال اصناف در راستای تأمین زنجیره اقتصادی و ایجاد آرامش در جامعه بی‌بدیل بود، به‌گونه‌ای که اجازه هیچ‌گونه سوءاستفاده و اخلال در بازار استان به فرصت‌طلبان داده نشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اصناف در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزود: اصناف همواره در بزنگاه‌های حساس کشور، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

استاندار زنجان با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با اصناف افزود: ساختارهای دولتی، بانک‌ها و امور مالیاتی باید هم‌جهت با اصناف حرکت کنند تا بتوان از ظرفیت بزرگ این قشر در رونق اقتصادی و تنظیم بازار بهره‌مند شد.

صادقی افزود: مدیریت بازار باید به‌گونه‌ای باشد که اتحادیه‌ها و صنوف خود به‌طور مستقیم مسئولیت کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را بر عهده بگیرند و نیازی به حضور بازرسین دولتی در سطح بازار نباشد.

مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی استان زنجان با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امور مالیاتی و روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد و در این نشست بر نقش کلیدی اصناف در آرامش‌بخشی به بازار و ضرورت همراهی دستگاه‌های دولتی و بانکی با این قشر تأکید شد.

در این جلسه مشکلات و دغدغه‌های واحدهای صنفی توسط روسای اتحادیه‌ها مطرح و پیشنهاداتی برای بهبود روند فعالیت بازار ارائه شد.