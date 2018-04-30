برگزاری نخستین نمایشگاه «فوتبال به روایت اسناد و عکس» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته اسناد ملی و میراث مکتوب و به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و همراهی تعدادی از پیشکسوتان فوتبال استان همدان، نخستین نمایشگاه تاریخ فوتبال همدان به روایت اسناد و عکس‌ برگزار می شود.

در این نمایشگاه که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برگزار خواهد شد، عکس هایی از حضور تیم های تاج، شاهین، کلنی همدان، پاس همدان، جوانان و همچنین تیم های آموزشگاه ها و محلات در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه در پی برگزاری دو عنوان نمایشگاه تاریخ ورزش همدان برگزار می شود که با همکاری ۱۵ نفر از پیشکسوتان این رشته ورزشی و با جمع‌آوری ۱۵۰۰ قطعه عکس و سند در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با انجمن پیشکسوتان ورزش استان، اداره کل ورزش و جوانان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، در اولین اقدام، تاریخ فوتبال همدان در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

علیرضا تکلو افزود: در تلاش هستیم با رایزنی هیئت‌های ورزشی و ارتباط با پیشکسوتان، دیگر رشته‌های ورزشی را نیز معرفی کرده تا قشرهای مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان با پیشینه ورزشی استان آشنا شوند.

وی عنوان کرد: با توجه به اسناد جمع آوری شده در اقدام بعدی نمایشگاه تاریخ دوچرخه سواری و والیبال و به ترتیب سایر رشته های ورزشی نیز برگزار خواهد شد.

تکلو اضافه کرد: همکاری پیشکسوتان رشته های ورزشی در برگزاری این نمایشگاه ها بسیار موثر است و فعالان رشته های ورزشی و پیشکسوتان ورزش استان می توانند با مراجعه به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ما را در هرچه غنی‌تر برگزار شدن این نمایشگاه‌ها یاری کنند.

اولین نمایشگاه تاریخ ورزش فوتبال همدان از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در نگارخانه نگاه نو واقع در میدان آرامگاه بوعلی، جنب شهرداری مرکزی پذیرای علاقمندان خواهد بود.

این نمایشگاه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۵ اردیبهشت، با حضور تنی چند از مسئولان استان و ورزشکاران افتتاح خواهد شد.