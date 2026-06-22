به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به مطالبه جدی ورزشکاران و علاقه‌مندان رشته اسکیت برای ساماندهی سالن سرپوشیده پیست اسکلیت اردبیل، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار، نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت جوانان دارد و پیگیری تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار جدی فرمانداری قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای توسعه ورزش اسکیت در شهرستان، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بهره‌گیری از منابع مختلف و همچنین اجرای طرح‌های مولدسازی برای تکمیل و بهره‌برداری از این سالن در دستور کار خواهد بود.

فرماندار اردبیل گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، انتظار می رود این مطالبه چندین‌ساله ورزشکاران اسکیت اردبیل هرچه سریع‌تر محقق شده و زمینه توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی در استان فراهم شود وشاهد برگزاری ومیزبانی مسابقات ملی هم باشیم.

پیران رئیس هیات اسکیت استان هم باتوجه به اهمیت این پروژه خواستار ساماندهی و تکمیل این پروژه برای توسعه ورزش اسکیت شد.