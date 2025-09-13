شهریار میزبان اولین گالری خیابانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینی نوری، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهریار، با تأکید بر اهمیت پرداختن به مقوله نشاط اجتماعی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی بر این مسئله تأکید ویژهای داشته و در همین راستا برنامههای متنوعی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس افزود: یکی از اقدامات شاخصی که انشاءالله در این ایام انجام خواهد شد، برپایی گالری خیابانی در خیابان ولیعصر (عج) شهریار است که جزو نخستین تجربهها در سطح کشور به شمار میرود.
امام جمعه شهریار همچنین ترویج کتاب و کتابخوانی را از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست دانست و گفت: توسعه فرهنگ مطالعه و نشر کتاب در جامعه، از ضرورتهای فرهنگی امروز ماست و شورای فرهنگ عمومی این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبات دیگر این شورا افزود: موضوعشناسی فقهی نیز به عنوان یکی از مباحث مهم در جلسه امروز مطرح و مقرر شد با همکاری مراکز علمی و با هماهنگی حوزه علمیه قم دنبال شود. همچنین قرار بر این شد که تابلوهای فرهنگی و محتوایی مرتبط، توسط شهرداریها در سطح شهر نصب و اطلاعرسانی شوند.
حسینینوری با بیان اینکه شهریار ظرفیتهای فرهنگی بالایی دارد، تأکید کرد: با همدلی دستگاههای فرهنگی و اجرایی میتوانیم گامهای ارزشمندی در راستای ارتقای نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و تقویت هویت دینی و ملی شهروندان برداریم.
