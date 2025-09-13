توسعه فناوری دیجیتال بانک مسکن در مسیر ارتقای خدمات و جذب مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، بیدی با اشاره به تلاشهای همکاران حوزه فناوری در بهبود سطح خدمات الکترونیک برای مشتریان گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاری میتوان به توسعه سامانه پرداخت با کارت به منظور افزایش ظرفیت و تابآوری این سامانه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه با توسعه خدمات همراه بانک مسکن، نزدیک به ۲۰۰ هزار مشتری جدید در سال جاری به جمع مشتریان بانک اضافه شده است؛ ادامه داد: در مدت اخیر، زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه تسهیلات به صورت غیرحضوری نیز در بانک مسکن پیادهسازی شد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: حوزه فناوری با درک جایگاه و اهمیت جذب و حفظ مشتریان، تمامی توان خود را در جهت ارائه خدمات مطلوب و مناسب، تقویت گستره خدمات، همراه با حفظ و ارتقای سطح کیفی آن به کار بسته است.
وی افزود: در سال جاری شاهد انجام اقدامات موثری در این زمینه بودهایم؛ به نحوی که گزارشهای آماری مراجع بالادستی از جمله بانک مرکزی در خصوص نحوه ارائه خدمات بانک مسکن در میان بانکهای کشور، گویای این موضوع است.
بیدی با اشاره به اقدامات در بخش دستگاههای کیوسک و پایانههای شعب گفت: نرمافزار یکپارچه دستگاههای کیوسک آماده شده و نصب و ارتقای نرمافزارهای کیوسک در حال انجام است. همچنین طرح تخصیص دستگاههای پایانه شعب جدید مدل Lynx با تکنولوژی روزآمد در دستور کار بوده و در برخی استانها به صورت پایلوت اجرایی شده است.
وی با تاکید بر اثرگذاری بانکداری الکترونیک در جذب منابع بانک گفت: علاوه بر جذب میزان خوبی از منابع از طریق افتتاح حسابهای غیرحضوری در بانک مسکن، با تلاش و خدمترسانی همکاران و حفظ پایداری درگاههای مختلف، رقم قابل توجهی در بخش جذب و وصول نقدی به دست آمد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن در پایان سخنان خود، از فراهمسازی بستر ارائه تسهیلات غیرحضوری به مشتریان و ایجاد زیرساخت چک دیجیتال با هدف پوشش مشتریان در تمامی مناطق کشور خبر داد.
