مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای اعلام‌شده هواشناسی، آماده‌باش اکیپ‌های راهداری در حوزه‌های شهرستانی به تمامی واحدهای مربوطه ابلاغ شده است.

وی افزود: حدود ۱۰ تیم راهداری در شرایط جوی پیش‌رو به‌ویژه در حوزه‌های غربی استان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و تحت فرمان فرمانداران و رؤسای شهرستانی، آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی را دارند.

میقانی ادامه داد: نیروهای راهداری با توجه به احتمال بارش شدید، آبگرفتگی و ایجاد اختلال در تردد جاده‌ای، آمادگی دارند در صورت بروز هرگونه مشکل در محورهای مواصلاتی، به‌سرعت وارد عمل شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی تأکید کرد: هماهنگی لازم میان اکیپ‌های راهداری و مدیریت شهرستان‌ها انجام شده تا در صورت وقوع سیلاب، ریزش سنگ، انسداد مسیر یا دیگر مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه بارشی، عملیات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی از رانندگان و کاربران جاده‌ای نیز خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به هشدارهای راهداری و عوامل مستقر در محورهای مواصلاتی توجه کنند.

میقانی بیان کرد: اولویت راهداری در این شرایط، حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای، جلوگیری از انسداد محورهای ارتباطی و واکنش سریع به حوادث احتمالی ناشی از بارندگی و سیلاب است.