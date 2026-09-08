خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران مهستان با تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش پروژه‌های نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، امکان واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد و جابه‌جایی و خرید و فروش این واحدها تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: در طرح مسکن مهر، دستورالعملی تحت عنوان «معاملات ثانویه» وجود دارد که بر اساس آن، امکان جابه‌جایی واحد و واگذاری آن به مالک اعیانی مجموعه فراهم شده بود، اما تا امروز چنین دستورالعملی برای واحدهای نهضت ملی مسکن ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت عمران مهستان بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های فعلی، امکان خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد و انجام این معاملات تخلف محسوب می‌شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز به‌صورت قطعی واگذار نشده‌اند.

رضایی گفت: این موضوع می‌تواند در ادامه زمینه بروز تخلفات بیشتر و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد را در سراسر کشور فراهم کند؛ بنابراین تا امروز دستورالعملی برای خرید و فروش مسکن ملی وجود ندارد و هرگونه معامله در این زمینه تخلف محسوب می‌شود.

جزئیات قیمت تمام‌شده واحدهای مهستان

وی درباره قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مهستان نیز اظهار کرد: در فاز یک، پروژه‌های نیما و بهراد که آماده افتتاح در شهریورماه هستند، قیمت تمام‌شده به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران مهستان ادامه داد: برای این پروژه، ۲۰۰ میلیون تومان از صندوق ملی مسکن به‌عنوان یارانه درخواست کرده‌ایم که تاکنون تخصیص پیدا نکرده است. مراحل اداری این موضوع در حال اتمام است.

وی درباره میزان تسهیلات بانکی این پروژه‌ها نیز گفت: تسهیلاتی که تاکنون تصویب شده، ۵۵۰ میلیون تومان است که بر اساس توافق انجام‌شده با بانک مسکن قرار شد این رقم مطابق آخرین مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

رضایی ادامه داد: در واقع، دوره مشارکت از زمان آزاد شدن نخستین قسط تسهیلات آغاز می‌شود و در این پروژه، دوره مشارکت حدود چهار سال به طول انجامیده است.

وی یادآور شد: با توجه به تفکیک پروژه‌های به نیما یک، بهراد یک و بهراد دو، متقاضیانی که به تعهدات خود عمل کرده و در دوره‌هایی که برای آنها پیامک ارسال می‌شد، آورده خود را واریز کرده‌اند، می‌توانند با حداقل قیمت و حداقل سود دوره مشارکت، دفترچه اقساط دریافت کنند و در واحدهای خود ساکن شوند.

مدیرعامل شرکت عمران مهستان در پایان خاطرنشان کرد: در دوره مشارکت، سود پنج درصدی در نظر گرفته شده و بانک با دولت درباره کاهش سود بانکی به ۲۳ درصد به توافق رسیده است.