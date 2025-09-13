صدور کد استخدامی برای معلمان طرح مهرآفرین‌ با پیگیری مجلس نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور کد استخدامی برای نیروهای مهرآفرین، گفت: نیروهای مهرآفرین بخش مهمی از بدنه زحمتکش فرهنگیان هستند که سال‌ها در نظام تعلیم و تربیت خدمت کرده‌اند و تبدیل وضعیت آنان باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد، اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها و مشکلات موجود در وزارت آموزش‌وپرورش و دولت، این روند به تأخیر افتاد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس شاهد نهایی شدن فرآیند صدور کد استخدامی نیروهای مهرآفرین هستیم، افزود: طبق اعلام رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش، این نیروها باید با مراجعه به ادارات آموزش‌وپرورش و ارائه مدارک لازم، مراحل ثبت و صدور کد استخدامی خود را تکمیل کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به سلامت و شفافیت این فرآیند در دستگاه آموزش‌وپرورش اطمینان داریم، یادآور شد: اگر نیروهای مهرآفرین در روند اجرا با موارد غیرشفاف یا ناعادلانه مواجه شدند، می‌توانند موضوع را به کمیسیون آموزش یا نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

عظیمی‌راد با بیان اینکه تحقق برنامه هفتم پیشرفت از برنامه‌های کلان کمیسیون آموزش است، ادامه داد: در فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه که به صورت ویژه به حوزه تعلیم و تربیت تأکید دارد و به ارائه سند جامع نیروی انسانی آموزش‌وپرورش اشاره می‌کند، انتظار داریم نیروهای مهرآفرین به‌عنوان بخشی از عناصر تحول‌آفرین و اثرگذار در این سند دیده شوند و جایگاه شایسته‌ای برای آنان تعریف شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پس از صدور کد استخدامی، اگر نیروهای مهرآفرین دغدغه‌هایی در زمینه مسائل حقوقی و مطالبات گذشته داشته باشند، می‌توانند از مسیرهای قانونی و اداری در وزارتخانه پیگیری کنند. قطعاً در صورت احراز شرایط، حقوق آنان پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت نیز اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.