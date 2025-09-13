به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبائی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین معاونت دانشجویی و معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، امکان تقسیط شهریه متغیر برای تعدادی از دانشجویان نوبت دوم که دارای شرایط زیر هستند، در نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ فراهم شده است.

دانشجویان متقاضی می‌توانند از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

شرایط کلی دانشجویان نوبت دوم برای درخواست تقسیط شهریه:

نیم‌سال مورد تقاضا برای تقسیط، نباید نیم‌سال آخر سنوات مجاز تحصیل باشد.

دانشجو نباید در نیم‌سال تحصیلی گذشته مشروط شده باشد.

دانشجو نباید در نیم‌سال گذشته و نیم‌سال جاری، وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان دریافت کرده یا درخواست داده باشد.

دانشجو باید تمامی بدهی‌های قبلی خود به مدیریت امور مالی دانشگاه (مربوط به شهریه نیم سال‌های گذشته) را تسویه کرده باشد.

دانشجویانی که در سررسید اقساط قبلی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، در ترم آینده مشمول تقسیط نخواهند شد.