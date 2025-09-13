به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور نظام تعلیم و تربیت در خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، گفت: در سال تحصیلی جاری، ۷۴ نفر از دانش‌آموزان استثنایی استان از خدمات درمانی، حمایتی و توانبخشی برخوردار شده‌اند.

وی اظهار کرد: اعتبار تخصیص‌یافته برای این خدمات بالغ بر یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال است که از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در راستای ارتقا سلامت و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دارای نیاز ویژه، تأمین شده است.

خدمات توانبخشی اولویت‌دار در خارج از مدرسه

خانی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه منابع انسانی متخصص و اعتبارات مالی، تصریح کرد: خدمات توانبخشی نظیر کاشت حلزون، هزینه‌های بستری و جراحی، عینک طبی، خدمات دندان‌پزشکی، ویلچر، واکر، کاردرمانی و گفتاردرمانی، خارج از محیط مدرسه برای دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه ارائه شده است.

وی افزود: این خدمات با هدف پیشگیری از تشدید ناتوانی‌ها، مداخله به‌موقع، ارتقا توانمندی‌ها و بهبود یادگیری در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه آموزش و سلامت از حقوق بنیادین هر فرد محسوب می‌شود، عنوان کرد: ایجاد سطح قابل قبولی از سلامت جسمی و روانی برای دانش‌آموزان استثنایی و ایجاد امنیت روانی برای خانواده‌های آنان، از اهداف اصلی این خدمات حمایتی است.

وی تأکید کرد: بهره‌مندی این گروه از کودکان و نوجوانان از خدمات درمانی و توانبخشی به‌صورت مستقیم در فرآیند یادگیری، تقویت توانایی‌های بالقوه و اجتماعی‌شدن آن‌ها تأثیرگذار است.

غربالگری تخصصی و ثبت اطلاعات در سامانه سیرت ۲

خانی با اشاره به نحوه شناسایی و ارزیابی دانش‌آموزان واجد شرایط، گفت: ارزیابی‌های تخصصی بر اساس پروتکل‌های درمانی توسط نیروهای توانبخشی مستقر در مدارس انجام شده و اطلاعات مربوطه در سامانه جامع «سیرت ۲» ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات تنها به دانش‌آموزانی صورت گرفته است که مدارک و اسناد درمانی آن‌ها در بازه زمانی مشخص ارائه و تأیید شده است. همچنین تمامی هزینه‌ها به حساب شخصی دانش‌آموزان در بانک ملی واریز می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی بدون توجه به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان محقق نخواهد شد، گفت: بسیاری از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه با وجود توانایی‌های علمی و استعدادهای بالقوه، به دلیل موانع جسمی و روانی از فرصت‌های برابر آموزشی بی‌بهره می‌مانند.

وی افزود: ارائه خدمات حمایتی می‌تواند آنان را در مسیر غلبه بر محدودیت‌ها و دستیابی به جایگاهی شایسته توانایی‌هایشان یاری رساند.

خانی در پایان اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه و درمانی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ چرا که توانمندسازی این گروه از دانش‌آموزان، به معنای توسعه فرصت‌های برابر و تربیت شهروندانی مؤثر در جامعه فرداست.