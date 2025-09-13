به گزارش خبرنگار مهر، رضا ایزدپناه پیش از ظهر شنبه در گفت و گو با رسانهها از اجرای طرح بهارستان خبر داد و افزود: این طرح با محوریت نوسازی شبکههای فرسوده، بهینهسازی مصرف انرژی و تقویت مشارکت مردمی اجرا شده و تاکنون شبکه توزیع برق ۳۷ روستا به طور کامل نوسازی شده است.
وی مشارکت گسترده و داوطلبانه مردم را کلید موفقیت این طرح دانست و افزود: همکاری ساکنان در اجرای فیزیکی پروژهها، نه تنها هزینهها را کاهش داده، بلکه حس مسئولیتپذیری برای نگهداری از تأسیسات را نیز تقویت کرده است.
به گفته مدیر توزیع برق زیرکوه، در فاز اول این طرح، سیستم برق و روشنایی ۳۰ مدرسه، ۳۷ مسجد، ۱۱ حسینیه و ۴ خانه بهداشت روستایی بهینهسازی شده و روشنایی معابر بیش از یک کیلومتر از معابر اصلی و فرعی با چراغهای LED پربازده تجهیز شده که موجب افزایش امنیت، کاهش حوادث و بهبود نشاط اجتماعی شده است.
وی به اقدامات نوآورانه این طرح نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از پایههای گرد با بتن پیشتنیده سبک برای مقاومت بیشتر در برابر باد و گردوغبار، و همچنین تشکیل کمیتههای مردمی نظارت بر روشنایی در هر روستا از جمله این ابتکارات است.
ایزدپناه، جایگزینی سیستمهای روشنایی LED و تبدیل شبکههای تکفاز به سهفاز را از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت برقرسانی عنوان کرد و افزود: کاهش چشمگیر مدت خاموشیها، افزایش رضایتمندی مردم و توسعه فعالیتهای اقتصادی و آموزشی از دیگر نتایج مستقیم این اقدام است.
