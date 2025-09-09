  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

فرمانده پلیس راه شهرستان بیرجند مطرح کرد؛

کشف ۳۹ دستگاه ماینر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در خراسان جنوبی

بیرجند – جانشین انتظامی استان گفت: تعداد ۳۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در خراسان جنوبی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی خراسان جنوبی سرهنگ محمود علیپور اظهار کرد: باتوجه به ناتراژی موجود در بحث حامل‌های انرژی خصوصاً برق در سطح کشور و طبع آن در سطح استان، ماموران انتظامی خراسان جنوبی مبارزه با تخلفات مربوط به رمز ارزها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی و همچنین با همکاری سایر ادارات و ارگان‌ها، محل‌های نگهداری ماینرها را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی مکان‌های شناسایی شده را مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ علیپور افزود: مأموران در بازرسی از محل‌های شناسایی شده، تعداد ۳۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال کشف کردند که ارزش ریالی آن توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۲۱۱ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در سطح استان خراسان جنوبی کشف شده است.
