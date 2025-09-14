جزئیات جدید مالیات مقطوع بخشودگی و اقساط بدهی در خراسان جنوبی اعلام شد

علی کریمدادی در گفت و گو با مهر بیان کرد: در سال جاری ۲۷ پروژه استان با اعتبار ۴۰۸ میلیارد تومان نشان مالیاتی گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در رابطه با پروژه مدرسه شش کلاسه شهیدان محمدزاده فردوس که افتتاح شده و از طرف سازمان برنامه و بودجه برای نشان‌دار شدن معرفی گردیده، یا قبل از بهره‌برداری اعلام شده یا بدهی و دیون پیمانکار پرداخت نشده است.

کریمدادی با اشاره به شرایط اخذ مالیات بیان کرد: مؤدیانی که فرار مالیاتی داشته‌اند مشمول تبصره ماده ۱۰۰ و مزایای آن اعم از مالیات مقطوع، بخشودگی و… نمی‌شوند و مجازات خواهد شد.

وی ادامه داد: افرادی که کارتخوان دارند گردش بین حساب‌های خودشان قابلیت حذف داشته و تنها درآمد واقعی آن‌ها مبنای مالیات است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار داشت: مالیات آن دسته از مؤدیانی که فرم ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه پیش‌فرش را پذیرفته و بدهی ندارند در ۶ قسط هعت ماهه یا به صورت الکترونیکی در ۹ قسط هشت ماهه بسته می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه بدهی داشته باشند اول آن را در پنج قسط چهار ماهه پرداخت می‌کنند و اگر بدهی را پرداخت نکنند مالیات آن‌ها سه قسط دو ماهه می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ افرادی هستند که درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات‌شان معادل یا کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

کریمدادی بیان کرد: افرادی که درآمدشان بالاتر از مبلغ مذکور بوده یا پرونده مشارکتی دارند که درآمد یک شریک بالاتر از مبلغ مصوب باشد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه برای این مؤدیان اظهارنامه‌های پیش‌فرض در سامانه تعریف شده است، افزود: در مالیات مقطوع پزشکان مراکز درمانی باید ۱۰ درصد مالیات را کسر و به سازمان ارسال کنند.

کریمدادی گفت: مشمولان معافیت مالیاتی با مالیات‌های خرد یا صفر پیامکی مبنی‌بر صفر بودن مالیات دریافت می‌کنند و برای اطمینان از صحت آن نیازی به مراجعه حضوری ندارند.