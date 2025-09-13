به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته توسط دکتر «آرش جولاده» و همکاران و بررسی‌های انجام شده برای اولین‌بار گونه سگ‌ماهی در رودخانه «قلیان» شهرستان الیگودرز شناسایی و ثبت شد.



وی ادامه داد: این ماهی با نام علمی Turcinoemacheilus christofferi نام‌گذاری شده است. مطالعات مولکولی نشان داده است که این‌گونه با نزدیک‌ترین گونه خویشاوند خود دارای بیش از پنج درصد اختلاف ژنتیکی است.



مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ گونه جانوری در استان شناسایی شده است که شش گونه جانوری خاص و اندمیک استان و ثبت تصاویر متنوع گونه‌های حیات‌وحش در زیستگاه‌های طبیعی لرستان، افزود: استان لرستان با شرایط مناسب زیستگاهی و حفاظتی، بیش از ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور را دارا است.



فرمان پور از بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای حفاظت از سطح مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان خبر داد و گفت: علاوه بر گشت‌های میدانی، از تجهیزات مدرن مانند دوربین‌های تله‌ای، دوربین‌های دیجیتال و پهپاد استفاده می‌شود که در حفاظت از این عرصه‌ها کمک زیادی کرده است.



وی گفت: طی بررسی‌های صورت‌گرفته باتوجه‌به محدودیت زیستگاه و اندازه کم‌جمعیت، این‌گونه جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض به‌حساب می‌آید که حفاظت از زیستگاه و گونه در اولویت برنامه اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، گفت: طبق مطالعات صورت‌گرفته (جولاده و همکاران) این‌گونه یکی از جدیدترین گونه‌های ماهیان توصیف شده در ایران است که از جنس لوچ ماهیان مینیاتوری است که پیش‌ازاین چهار گونه از این جنس در آب‌های داخلی ایران گزارش شده است.

فرمان پور، افزود: با عنایت به دامنه پراکنش این‌گونه که محدود به آب‌های لرستان است این‌گونه یک ماهی اندمیک برای لرستان محسوب می‌شود.