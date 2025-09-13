صدور هشدار زرد هواشناسی برای شمال سیستان و بلوچستان در پی طوفان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از یک شنبه تا چهارشنبه (۲۳ تا ۲۶ شهریور) وزش باد شدید و گردوخاک نقاط مستعد طوفان گردوخاک برای مناطق شمالی استان رخ خواهد داد.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان افزود: طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی و همچنین کاهش نسبی دما در نیمه شمالی استان شود.

وی بیان کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد. از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.