۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

تداوم بارش های رگباری موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تداوم بارش های رگباری موسمی در جنوب استان خبر داد.

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۴ شهریور) برای مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب و سوران، فنوج، لاشار، جنوب ایرانشهر در ساعت بعد از ظهر و شب رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: احتیاط در فعالیت های کوهنوردی و خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و از اسکان در حاشیه مسیل ها و رودخانه های فصلی خودداری شود و از محصولات کشاورزی محافظت شود.

