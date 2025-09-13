تداوم بارش های رگباری موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۴ شهریور) برای مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب و سوران، فنوج، لاشار، جنوب ایرانشهر در ساعت بعد از ظهر و شب رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: احتیاط در فعالیت های کوهنوردی و خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و از اسکان در حاشیه مسیل ها و رودخانه های فصلی خودداری شود و از محصولات کشاورزی محافظت شود.