به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از دانش‌آموزان عزیز کشورمان فقط به دلیل شرایط نامساعد مالی، به منابع کمک‌درسی و دوره‌های آمادگی کنکور دسترسی ندارند. در حالی که اگر موضوع شرایط مالی و زندگی را کنار بگذاریم، این دسته از دانش‌آموزان هم آینده درخشانی دارند. پس چرا این شرایط بد را فاکتور نگیریم و مسیر ادامه تحصیل را برای همه دانش‌آموزان مستعد ایران‌زمین فراهم نکنیم؟ خبر خوب اینکه مدرسه آلفا با بورسیه‌های تحصیلی ویژه دانش‌آموزان واجد شرایط، همین اتفاق شیرین را رقم زده است. برای آشنایی بیشتر با شرایط، مراحل و نحوه اقدام، در ادامه با ما همراه شوید؛ شاید شما هم یکی از افراد واجد شرایط باشید!

بورسیه مدرسه آلفا چیست؟

بورسیه تحصیلی مدرسه آلفا، یک طرح حمایتی ارزشمند است که با هدف فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود. هدف اصلی این بورسیه، تعهد و مسئولیت اجتماعی مدرسه کنکور آلفا در حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است. در واقع، این اقدام نوعی طرح خلاقانه و جدید است که نشان می‌دهد آموزش باید حق همه باشد؛ نه یک امتیاز ویژه برای بعضی از افراد.

برای مثال، فرض کنید یکی از هم‌کلاسی‌های شما در شهر کوچک و محرومی زندگی می‌کند. اما در عوض از نظر استعداد و تلاش، هیچ‌چیزی از دانش‌آموزان مدارس بزرگ کم ندارد. این دانش‌آموز فقط به دلیل محدودیت مالی، فرصتِ شرکت در کلاس‌های کمک‌آموزشی را از دست می‌دهد. بورسیه مدرسه آلفا دقیقاً برای چنین شرایطی طراحی شده است تا استعدادهای درخشان درخشش خودشان را از دست ندهند.

این بورسیه به کدام دانش‌آموزان تعلق می‌گیرد؟

بورسیه مدرسه آلفا، اختصاصی برای ۲ گروه اصلی از دانش‌آموزان کشور عزیزمان طراحی شده است. هر گروه از دانش‌آموزان، شرایط خاص خودش را دارد. همچنین، هر دانش‌آموز بسته به وضعیت مالی و تحصیلی، می‌تواند از مزایای ویژه این طرح بهره‌مند شود.

در ادامه، شرایط هر گروه را به طور کامل توضیح می‌دهیم تا شما هم با آن‌ها کاملاً آشنا شوید:

گروه اول: بورسیه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

این گروه از دانش‌آموزان به دلیل شرایط مالی خانواده، معمولاً دسترسی کمتری به منابع آموزشی و کلاس‌های تخصصی دارند. مدرسه آلفا با در نظر گرفتن این شرایط، ثبت‌نام رایگان در دوره‌های آموزشی و همچنین شرکت در آزمون‌های رایگان را برای این دانش‌آموزان فراهم کرده است. هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت مالی از رسیدن به آینده روشن خود باز نماند.

برای آشنایی بیشتر با شرایط گروه اول بورسیه مدرسه آلفا، به جدول زیر نگاه کنید:

ویژگی‌های بورسیه برای گروه اول شرایط بورسیه مدرسه آلفا وضعیت دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی مزایای بورسیه ثبت‌نام رایگان در دوره‌های آموزشی خدمات تکمیلی مدرسه آلفا امکان شرکت در آزمون‌های رایگان

گروه دوم: بورسیه برای دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۸

این گروه شامل دانش‌آموزانی است که موفق شده‌اند، با تلاش و پشتکار خود، معدل بالای ۱۸ را کسب کنند. مدرسه آلفا با هدف تشویق و حمایت از این افراد، چندین فرصت ویژه رایگان را در نظر گرفته است؛ از جمله تخفیف ویژه برای ثبت‌نام در دوره‌ها و همچنین امکان شرکت در آزمون‌ها. این طرح نشان می‌دهد که موفقیت تحصیلی همیشه ارزشمند است و باید مورد حمایت قرار بگیرد.

برای بررسی شرایط گروه دوم، جدول زیر را بررسی و مشاهده کنید:

ویژگی‌های بورسیه برای گروه دوم شرایط بورسیه مدرسه آلفا وضعیت دانش‌آموز معدل بالای ۱۸ مزایای بورسیه تخفیف ویژه در دوره‌های آموزشی آلفا خدمات تکمیلی مدرسه آلفا امکان شرکت در آزمون‌های رایگان

نحوه استفاده از بورسیه مدرسه آلفا و یک شروع قدرتمند!

فرایند استفاده از بورسیه مدرسه آلفا، کاملاً ساده، بی‌دردسر و شفاف است. شرایط کلی این بورسیه هم شامل ارسال مدارک مورد نیاز می‌شوند. دانش‌آموزان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کلاس کنکور آنلاین و جزئیات تکمیلی، باید با تیم پشتیبانی مدرسه آلفا در ارتباط باشند و مشاوره بگیرند. به این ترتیب، مسیر ثبت‌نام روشن می‌شود و دانش‌آموز می‌تواند قدم‌های بهتری را برای آینده خود بردارد.

در مجموع، مراحل استفاده از بورسیه مدرسه آلفا عبارت‌اند از:

مرحله ۱؛ جمع‌آوری مدارک لازم: در اولین مرحله، دانش‌آموزان باید ابتدا مدارک شناسایی و تحصیلی خود را آماده کنند. این مدارک، پایه اصلی بررسی شرایط برای دریافت بورسیه محسوب می‌شوند.

مرحله ۲؛ ارسال مدارک برای مدرسه آلفا: بعد از آماده‌سازی مدارک، دانش‌آموز باید با شماره‌تلفن ۰۲۱-۹۱۶۹۰۰۷۱ تماس بگیرد تا آن‌ها را طبق راهنمایی مشاور، ارسال کند. ارسال مدارک به‌موقع باعث می‌شود که روند بررسی آن‌ها بدون تأخیر انجام شود.

مرحله ۳؛ بررسی شرایط توسط تیم آلفا: پس از دریافت مدارک، تیم تخصصی آلفا شرایط دانش‌آموز را به‌دقت بررسی می‌کند. این مرحله اهمیت زیادی دارد؛ چون این مدارک تعیین می‌کنند که آیا دانش‌آموز واجد شرایط بورسیه هست یا خیر.

مرحله ۴؛ اعلام نتیجه و تأیید بورسیه: مدرسه آلفا نتیجه بررسی را رسمی و مستقیم به دانش‌آموز اعلام می‌کند. در صورت تأیید، دانش‌آموز می‌تواند از مزایای بورسیه بهره‌مند شود.

مرحله ۵؛ شروع مسیر آموزشی با آلفا: بعد از تأیید، دانش‌آموز در دوره‌های مدرسه آلفا ثبت‌نام می‌شود. اینجاست که مسیر یادگیری و موفقیت او با حمایت مدرسه آلفا استارت می‌خورد و آینده درخشانی در انتظارش است!

معرفی دوره‌ها، اساتید و پایه‌های تحصیلی مدرسه آلفا

مدرسه آنلاین ریاضی آلفا، علاوه بر اینکه مرکز آموزشی است، یک همراه واقعی برای دانش‌آموزان در مسیر یادگیری و موفقیت هم محسوب می‌شود. این مجموعه با ارائه دوره‌های متنوع، بهره‌گیری از اساتید برجسته و پوشش پایه‌های مختلف تحصیلی، فضایی حرفه‌ای و انگیزه‌بخش را برای دانش‌آموزان فراهم کرده است.

در ادامه با بخش‌های مختلف مدرسه آلفا بیشتر آشنا شوید:

نگاهی به بهترین دوره‌های مدرسه آلفا

دوره‌های مدرسه آلفا در دو دسته «تشریحی» و «تستی» ارائه می‌شوند. این دوره‌ها با این هدف طراحی شده‌اند که دانش‌آموز هم در یادگیری دروس مدرسه موفق باشد و هم برای کنکور آمادگی کامل پیدا کند. همچنین، این دوره‌ها متناسب با نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان به‌روز می‌شوند و همیشه کاربردی هستند.

از جمله بهترین دوره‌های مدرسه آلفا که ثبت‌نام آن‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ شروع شده است، عبارت‌اند از:

دوره سالیانه جامع هندسه ۱۴۰۵

دوره سالیانه جامع گسسته ۱۴۰۵

سالیانه جامع شیمی استاد طهرانچی

سالیانه جامع ریاضی تجربی و حسابان

دوره سالیانه جامع فیزیک رشته تجربی و ریاضی ۱۴۰۵

دوره سالیانه جامع فیزیک رشته تجربی و ریاضی ۱۴۰۵

آشنایی با استادهای مدرسه کنکور آلفا

اساتیدِ مدرسه آنلاین آلفا از میان بهترین معلمان و مدرسان کشور انتخاب شده‌اند. تجربه و روش تدریس این اساتید باعث می‌شود که یادگیری برای دانش‌آموزان ساده، جذاب و اثربخش باشد. موارد زیر، چند تن از بهترین اساتید فعال در مجموعه آلفا هستند:

استاد معین کرمی، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و جزو نخبگان علمی کشور

استاد عمید، جزو اساتید خبره دروس هندسه، گسسته و ریاضیات

استاد نوروزی، مدرس درس فیزیک ریاضی و تجربی

استاد میری، مدرس فیزیک جامع تجربی و ریاضی

استاد طهرانچی، مدرس درس شیمی

استاد بهابادی، مدرس ادبیات فارسی

استاد رضایی بقا، دین‌وزندگی

استاد شهلایی، زبان انگلیسی

استاد ترکمان، مدرس عربی

اگر واجد شرایط هستید، زمان را از دست ندهید و بورسیه شوید!

بورسیه مدرسه آلفا یک فرصت ویژه برای همه دانش‌آموزان مستعد کشور است که نمی‌خواهند مشکلات مالی، سد راه آینده‌شان شوند. اگر شما هم جزو افراد واجد شرایط هستید، همین حالا اقدام کنید و این فرصت طلایی را از دست ندهید. برای ثبت‌نام و دریافت بورسیه کافی است با مدرسه آنلاین آلفا در ارتباط باشید و از تیم پشتیبانی راهنمایی کامل بگیرید. آینده شما دقیقاً از همین امروز شروع می‌شود!

