۲۷ وقف جدید در لرستان به ثبت رسید؛ ایجاد ۱۴ نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی امروز شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه در لرستان ۹۷ بقعه مبارکه و ۵۴۲ موقوفه منفعتی داریم، اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون ۲۷ وقف جدید داشته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعداد زیادی از موقوفات احیا و تعداد دیگری به دلیل اصلاحات ارضی در کش‌وقوس قضائی هستند، عنوان کرد: حفظ و حراست موقوفات، درآمدزایی، تبلور، مولدسازی و… از جمله وظایف اوقاف و امور خیریه است.

ایجاد ۱۴ نیروگاه خورشیدی در بقاع متبرکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به ایجاد ۱۴ نیروگاه خورشیدی در تعدادی از بقاع متبرکه و امامزادگان لرستان، گفت: به‌روزرسانی موقوفات یکی دیگر از اقدامات صورت‌گرفته بوده است.

حجت‌الاسلام طباطبایی در ادامه با اشاره به ایجاد یک دامداری با ظرفیت حدود ۲۰۰ دام در استان، گفت: تولید گوشت، شیر، ایجاد اشتعال و … از جمله مزایای ایجاد این دامداری بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد قابل‌توجهی از موقوفات ما در دست دستگاه‌های دولتی است که متأسفانه حق موقوفه را به نحو مطلوبی پرداخت نمی‌کنند، افزود: استانداری جلساتی دراین‌رابطه برگزار و مصوباتی داشته؛ اما هنوز منتج به نتیجه نشده است.

بی توجهی به آزاد سازی حریم امامزاده «زید بن علی»

مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی، استانی و شهرستانی قرآنی از سوی اوقاف و امور خیریه باوجود نداشتن اعتبارات قرآنی، افزود: امسال ۱۰ نفر در رشته‌های مختلف به مرحله استانی راه پیدا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام طباطبایی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در امامزادگان لرستان، بیان داشت: امامزادگان در استان مغفول مانده‌اند علت بخشی از این موضوع به ما و بخش دیگر به رسانه‌ها ممکن است برگردد.

وی در ادامه با اشاره به بازسازی برخی از امامزادگان لرستان با استفاده از ظرفیت خیرین، گفت: برای آزادسازی حریم امامزاده «زید بن علی»، کار به‌تنهایی از دست اوقاف برنمی‌آید. با میراث‌فرهنگی جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. کار فقط به‌وسیله یک دستگاه نمی‌شود انجام شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان، افزود: باید فضایی برای مغازه‌ها و حجره ابتدا ایجاد شود، سپس کار آزادسازی حریم این امامزاده را انجام داد. البته این موضوع هم اعتبار زیادی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام طباطبایی، گفت: بهترین کار این است که قسمتی از حریم این امامزاده به‌صورت سنتی برای این مغازه‌ها و حجره‌ها در نظر گرفته شود و ما باقی آن را آزادسازی کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع درآمد امامزاده‌ها، گفت: تمام این درآمد صرف خود امامزاده‌ها می‌شود.