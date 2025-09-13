هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو از صدور هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی، با توجه به شدت فزاینده آلایندههای گرد و غبار در این کلانشهر در روز شنبه ۲۲ شهریور ماه خبر داد و اظهار کرد: توصیه میشود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: در این شرایط، افراد دارای بیماری زمینهای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیتهای پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.
وی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیادهروی و ورزشهای عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.
یزدانجو ادامه داد: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت در روزهای آینده ستاد بحران استانداری تصمیم گیری خواهد کرد.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین از تمامی خبرگزاریها و رسانههای فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاعرسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.
