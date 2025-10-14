به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا گلمکانی، دانش‌آموز پایه چهارم دبستان دخترانه شیخ صدوق منطقه تبادکان، روز گذشته در مدرسه دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان رضوی منتقل شد؛ اما تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های اورژانس و پزشکی این بیمارستان بی نتیجه ماند و این دانش آموز عزیز از میان ما پر کشید.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از وضعیت دانش‌آموز در محل حاضر شده و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش‌ها برای احیای وی بی‌نتیجه مانده است.