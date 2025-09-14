  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

آلودگی شدید هوا در مشهد

مشهد - کیفیت هوای مشهد با شاخص عدد ۱۸۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.

فیلم: سارا احمدی

