https://mehrnews.com/x392qb ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ کد خبر 6589283 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴ آلودگی شدید هوا در مشهد مشهد - کیفیت هوای مشهد با شاخص عدد ۱۸۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد. دریافت 11 MB فیلم: سارا احمدی کد خبر 6589283 کپی شد مطالب مرتبط هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛هجوم بادهای شدید و گردوغبار مشهد خنک میشود؛ کاهش محسوس دما و وزش باد پاییزی در راه است هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد ۹ منطقه مشهد در وضعیت قرمز آلودگی هوا برچسبها آلودگی هوای مشهد هوای ناسالم مشهد
نظر شما