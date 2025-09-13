۹ منطقه مشهد در وضعیت قرمز آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه بیست و دوم شهریورماه با ثبت عدد ۱۴۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد شاخص کلی ۱۴۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوای مناطق سجاد، مفتح، وحدت، نخریسی، هفت حوض، سرافرازان، کریمی، آوینی و ساختمان در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و هوا در بقیه مناطق در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.