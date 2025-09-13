  1. جامعه
آغاز جذب نیرو در مرزبانی فراجا؛ استخدام درجه‌داران متعهد در سراسر کشور

معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی فراجا از استخدام جوانان مومن، متعهد و علاقمند در مقطع درجه داری مرد (پیمانی ۵ سال) در فرماندهی مرزبانی فراجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا استوار، معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی فراجا اظهار کرد: فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مؤمن، ولایت مدار، متعهد، انقلابی و علاقمند در مقطع درجه داری مرد (پیمانی ۵ سال) با مدرک تحصیلی دیپلم و انجام آزمون علمی و سایر مراحل گزینشی براساس اولویت امتیازات، استخدام می‌کند.

وی افزود: داوطلبان استان‌های مرزی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه اینترنتی مرکز گزینش و استخدام فراجا به آدرس www.gozinesh.police.ir و یا مدیریت گزینش و استخدام استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

