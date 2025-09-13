حجتالاسلام جابر عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تلاشها و زحمات مسئولان منطقه آزاد و مدیران اجرایی شهرستان سپاسگزاریم، تغییر نام گمرک بیلهسوار خلاف مصوبات قانونی و اساسنامه منطقه آزاد اردبیل – بیلهسوار است.
وی افزود: گمرک بیلهسوار ریشه در تاریخ صد ساله این شهر دارد و بخش جداییناپذیر از هویت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه است. تغییر نام این گمرک یا ادغام آن بدون مصوبه رسمی، غیرقانونی است و با اصول مصوب مناطق آزاد کشور مغایرت دارد.
امام جمعه بیلهسوار ضمن درخواست از مسئولان استانی و نماینده محترم مجلس برای بازنگری در عنوان گمرک، گفت: نام رسمی و قانونی این منطقه طبق اساسنامه، منطقه آزاد اردبیل – بیله سوار است و هرگونه تغییر در این عنوان باید منطبق بر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد صورت گیرد، نه سلیقهای و ناعادلانه.
عزیزی از مسئولان خواست در تصمیمات خود نسبت به افکار عمومی و تبعات اجتماعی آگاه باشند و عدالت را در توسعه متوازن شهرستانهای استان رعایت کنند.
