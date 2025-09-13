سقاخانه تاریخی کربلایی عباسعلی در مسیر مرمت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرمت سقاخانه تاریخی کربلایی عباسعلی، یکی از شاخصترین یادگارهای دوره قاجار در منطقه ۱۱ تهران، با هدف صیانت از میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای شهری آغاز شد.
این بنای ارزشمند که ساخت آن به سال ۱۳۱۳ هجری قمری بازمیگردد و در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، طی سالهای اخیر بهدلیل بیتوجهی و مداخلات غیرتخصصی در معرض آسیب جدی قرار داشت.
از اواخر سال ۱۴۰۳ سازمان زیباسازی شهر تهران با بهرهگیری از استادکاران معماری سنتی، عملیات مرمت این سقاخانه را در دستور کار قرار داد.
فرآیند مرمت شامل پاکسازی الحاقات، تثبیت ساختار، بازسازی کاشیکاریها و احیای کتیبههای گچی و تزئینات اصیل است و همچنین احداث پیادهرو و اجرای سنگفرش مقابل سقاخانه در حال انجام است.
این اقدام بخشی از برنامه جامع سازمان زیباسازی برای حفاظت از آثار تاریخی، تقویت هویت محلههای قدیمی و ارتقای حس تعلق شهروندان به میراث فرهنگی پایتخت به شمار میرود.
