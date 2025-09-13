محمد حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ دانشجوی بینالمللی در نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ جذب شدهاند و این دانشجویان در مقاطع کارشناسیارشد ناپیوسته و دکتری مشغول تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی خواهند شد.
وی با بیان اینکه حضور دانشجویان خارجی باعث ارتقای رتبه دانشگاه در رتبهبندیهای جهانی و تقویت اعتبار آن در مجامع علمی میشود؛ افزود: جذب این دانشجویان به تبعیت از سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میشود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه یکی از اهداف جذب دانشجویان بینالمللی، تقویت همکاریهای بینالمللی است، اضافه کرد: گسترش شبکه بینالمللی فارغالتحصیلان دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی از دیگر اهداف پذیرش دانشجویان بینالمللی است.
حسن زاده با بیان اینکه تعداد بیشتری از دانشجویان برای پذیرش در این دانشگاه اقدام کرده بودند، تشریح کرد: با بررسیهای انجام شده ۵۰۰ نفر از آنها پذیرش شده از مهر ماه تحصیلات خود را در دانشگاه آغاز خواهند کرد.
به گفته حسنزاده، اقدامات لازم برای اسکان و موارد دیگر این دانشجویان انجام شده است.
