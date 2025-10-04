محبی: ۱۹ استاد دانشگاه محقق اردبیلی در جایگاه جهانی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محتشم محبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۹ نفر از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

وی افزود: در هشتمین ویرایش از لیست منتشر شده توسط انتشارات الزویر درخصوص سنجش میزان استنادات پژوهشگران پراستناد در پایگاه داده اسکوپوس که در سپتامبر سال ۲۰۲۵ منتشر شده است، ۱۹ نفر از اعضای هیئت علمی‌ و پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشمندان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیربخش‌ طبق طبقه‌بندی استاندارد Science-Metrix دسته‌بندی می‌شوند و معیار انتخاب شامل اطلاعات استانداردی در رابطه با استناد به مقالات و جایگاه نویسندگی، شاخص H و یک شاخص ترکیبی است.

محبی اضافه کرد: اطلاعات برای دو حالت جداگانه شامل کل دوران فعالیت علمی و فعالیت در یک سال اخیر پژوهشگران منتشر می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس لیست موصوف عزیز حبیبی، هادی غائبی، سجاد پیرمحمد، حسین شایقی، عزیز باباپور، یاشار عزیزیان، سینا فیض‌اله‌زاده اردبیلی،ر یوسف عباس‌پور، عسگر عبادالهی، عباس صباحی، اسداله اسدی، داود سیف‌زاده، ماندانا امیری، سید مهدی رضوی، حمید حیدرزاده، اکبر مهدیلو،مجید حسین‌پور و شیما رحیم‌پوران از اعضای هیأت علمی و توحید پریخانی از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی هستند که در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند.