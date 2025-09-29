امامی: مراکز آموزشی به عنوان اتاق فکر در استان اردبیل ایفای نقش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی صبح دوشنبه در با دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: شایسته‌گزینی و فضای با نشاط در دانشگاه‌ها همواره مورد تاکید دولت چهاردهم بوده و در همین راستا دانشگاه‌ها باید الگوی جامعه باشند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز آموزشی باید به عنوان اتاق فکر در استان ایفای نقش کنند، افزود: معضلات، مشکلات و نیازمندی‌های استان باید از بستر دانشگاه حل شود.

امامی با بیان اینکه در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند کمک دانشگاه‌ها هستیم، تصریح کرد: انتظار می‌رود با سوق دادن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سمت حل مشکلات جامعه، از بار علمی دانشگاه برای توسعه استان استفاده شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل به تقویت تشکل‌های دانشجویی و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: فعالیت دانشگاه‌ها همواره باید به نحوی باشد که دانشجو همه فعالیت‌های خود را در محیط و حریم امن دانشگاه انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه به دانشجویان خارجی باید به دید فرصت نگاه کنیم، گفت: ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌های دانشجویان خارجی باید از طرق مختلف برای جامعه تبیین شود.

امامی تقویت روحیه اتحاد و انسجام بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را یادآور شد و افزود: ظرفیت و امکانات دانشگاه‌ها باید به نحوی باشد تا بتوانیم از کشورهای مختلف دانشجو جذب کنیم.

محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز به لزوم تعامل و هماهنگی دانشگاه با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: در عین حال دانشگاه همواره باید در جامعه نقش جهت‌دهنده و تصمیم‌گیر داشته باشد.

وی با بیان اینکه نوآوری در برنامه‌ها در دستور کار مجموعه مدیریتی دانشگاه قرار دارد، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی با حضور دانشجویان بین‌المللی به سمت بین‌المللی شدن حرکت می‌کند و این مهم در اقتصاد استان نیز موثر است.

حسن‌زاده با بیان اینکه در بحث توسعه، حمایت نظام سیاسی استان از فعالیت‌های دانشگاه بسیار مهم است، اضافه کرد: در این خصوص قدردان حمایت‌های استاندار از دانشگاه هستیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی حضور دانشجویان خارجی در این دانشگاه را فرصتی برای توسعه استان عنوان کرد و گفت: در جلسه اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با روسای دانشگاه‌ها در خصوص آغاز سالتحصیلی جدید نیز بحث حکمرانی فروتنانه مورد تاکید وزیر علوم قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور دیدار چهره به چهره با دانشجویان و رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی، حضور در خوابگاه‌ها و سلف دانشجویی به صورت مستمر انجام می‌شود.

