سهم نامشخص شهرستانهای همدان از جشنواره بین المللی تئاتر کودک

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی به برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان باقی نمانده است و با تشکیل کمیته های برگزاری جشنواره و معرفی برخی نمایش های حاضر در بخش های مختلف جشنواره، گروه های تئاتری و هنرمندان خود را برای این رویداد بزرگ هنری آماده می کنند.

نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان بنا بر گفته شهرام کرمی، دبیر جشنواره با آسیب شناسی جشنواره هجدهم برگزار خواهد شد و گویا سعی و تلاش مسئولان بر آن است که جشنواره امسال مباحث و انتقادات جشنواره سال گذشته را به دنبال نداشته باشد.

یکی از این انتقادات و مشکلات جشنواره هجدهم عدم حضور جشنواره در سطح شهرستانهای استان همدان بود که امسال بنابر اظهارات مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در سراسر استان برگزار شود.

شهرستانهای استان در جشنواره سهمی ندارند

کارگردان ملایری برگزیده جشنواره منطقه ای تئاتر سقز درباره چگونگی برگزاری این جشنواره معتقد است: شهرستان های استان همدان در برگزاری جشنواره تئاتر کودک مظلوم واقع شده اند و هیچگونه سهمی در آن ندارند.

مهدی حبیبی می افزاید: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در کشور به اسم استان همدان نوشته می شود اما تنها همدان را در برمی گیرد و هنرمندان شهرستانی جایی در آن ندارند.

وی در خصوص نمایش هایی که در جشنواره هجدهم در شهرستانها به اجرا درآمد، نیز می گوید: سال گذشته نمایش هایی که به جشنواره راه پیدا نکرد برای اجرا در شهرستانها در نظر گرفته شد و در نگاه اول با احترام به عوامل این نمایشها تصور این است که این آثار کیفیت لازم را نداشته اند وگرنه در جشنواره حاضر می شدند که امیداواریم اتفاق سال گذشته امسال در روند برگزاری جشنواره تکرار نشود.

هنرمندان شهرستانها را فراموش نکنید

این کارگردان ملایری که در این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با نمایش «ماشین اسباب بازی» در بخش خیابانی حضور دارد، با انتقاد از اینکه هنرمندان تئاتری شهرستانها در کمیته های جشنواره بکار گرفته نمی شوند، بیان می کند: مگر در شهرستانهای استان همدان چند هنرمند در عرصه هنرهای نمایشی فعال است که در جریان برگزاری جشنواره فراموش می شوند.

وی با بیان اینکه این هنرمندان تنها برای افتتاحیه و یا مراسم اختتامیه دعوت می شوند، گفت: انتظار می رود با نگاه جامع و مثبت مدیر کل ارشاد استان همدان از همه توان و پتانسیل هنرمندان سراسر استان در جشنواره استفاده شود.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید مردمی شود

حبیبی با اشاره به اینکه جشنواره باید مردمی باشد، ادامه می دهد: اگر مسئولان و دست اندکاران جشنواره نگاهی مردمی به جشنواره داشته باشند و در روند جشنواره از مردم دعوت کنند و برنامه های جنبی متنوعی برای همه اقشار مردم در نظر بگیرند این جشنواره نهادینه می شود.

وی ادامه داد: اهالی استان همدان یکسال منتظر می شوند تا زمان برگزاری جشنواره برسد و لحظات مفرح، شاد و به یادماندنی را برای خانواده ها ایجاد کند.

جشنواره برای همیشه حفظ شود

وی با تاکید براینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید برای همیشه در همدان بماند، یادآوری کرد: مسئولان و مدیران ارشد استان همدان باید با ایجاد زیر ساخت های لازم و مناسب جشنواره را برای همیشه در همدان ماندگار کنند.

وی ادامه داد: این جشنواره بین المللی باید به گونه ای با نام همدان پیوند بخورد که با عوض شدن مدیران و جابجایی های مختلف اتفاقی برای جشنواره نیفتد و مانند جشنواره فیلم کودک و نوجوان زیرساخت سستی نداشته باشد.

حبیبی همچنین اضافه کرد: همدان باید با استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری و مطبوعات مانور بیشتری برمیزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان داشته باشد.

وی گفت: با ثبت جهانی جشنواره مسئولان استان همدان می توانند در بخش بین الملل و در کشورهای مختلف نیز با انتشار اخبار جشنواره به معرفی جشنواره و ظرفیتهای مختلف استان همدان بپردازند.

ملایر پایلوت تئاتر استان همدان است

این کارگردان برتر در خصوص وضعیت تئاتر ملایر نیزمی گوید: در حال حاضر با وجود گروه های نمایشی حاضر در ملایر و حضور آنها در جشنواره های مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی باید پذیرفت که ملایر پایلوت تئاتر استان همدان است.

وی درباره مشکلات و کمبودهای حوزه تئاتر در ملایر عنوان می کند: متاسفانه از تئاتر و گروه های تئاتری در ملایر آنچنان که باید حمایت نمی شود و تمام فعالیتهای تئاتری در ملایر با هزینه های شخصی انجام می شود.

حبیبی اضافه کرد: البته در این میان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ملایر برای مکان تمرین حمایتهای لازم را انجام می دهد اما قابل توجه است که گروه های نمایشی نیازمند بودجه هستند.

با فعالیت حرفه ای تئاتر نیز می توان امرار معاش کرد

حبیبی دلیل موفقیت گروه های تئاتر ملایر را فعالیت حرفه ای آنها دانست و یادآور شد: بنده با فعالیت و نگاه حرفه ای به تئاتر به موفقیتهای مختلفی دست یافتم و این امر را در سطح شهرستان و استان ثابت نمودم که با فعالیت هنری و خاصه تئاتر نیز می توان امرار معاش کرد.

حبیبی نیز مانند دیگر هنرمندان و کارشناسان تئاتری سالن های استان همدان را فاقد استانداردهای لازم دانست و اظهار کرد: در ملایر تنها سالن 15 خرداد از استانداردهای لازم برخوردار است و دیگر سالنهای استان همدان نیز با هزینه اندکی برای اجرای گروه های تئاتری مناسب می شوند.

وی ادامه داد: استان همدان به عنوان میزبان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شایسته نیست که دارای سالن های فاقد استانداردهای لازم باشد.

مهدی حبیبی درباره نمایش «ماشین اسباب بازی» گفت: نمایش «ماشین اسباب بازی» کاملا بر پایه حرکت و بدن استوار است و در تفاوتی با آثار قبلی بنده که دیالوگ محورهستند تنها به بازی های بدنی تاکید شده است.

با این تفاسیر می توان گفت که با تمام مشکلات و مباحث و آسیب شناسی جشنواره هجدهم اینک همه نگاه ها به روند برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان است و اینکه در این میان آیا شهرستانها سهمی خواهند داشت و یا مانند سالهای پیش فراموش می شوند؟