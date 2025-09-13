  1. استانها
تلف شدن خرس مصدوم در منطقه کیاسر

ساری - خرس قهوه‌ای ماده ۸ ساله که به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر کشف شده بود، پس از انتقال به مرکز درمانی حیات‌وحش سمسکنده، تلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خرس قهوه‌ای ماده ۸ ساله که به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر کشف شده بود، پس از انتقال به مرکز درمانی حیات‌وحش سمسکنده و انجام اقدامات درمانی، متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در این‌باره گفت: این خرس بر اثر عفونت حاد ناشی از جراحات تیراندازی دچار ضعف شدید بود و با وجود مراقبت‌های تخصصی و درمان‌های دامپزشکی، متأسفانه به‌دلیل وخامت شرایط جسمانی تلف شد.

علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار داشت: پیگیری‌های قانونی برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های قضائی و انتظامی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید در جنگل‌های هیرکانی است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جوامع محلی، همکاری نهادهای اجرایی و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت همزیستی با حیات‌وحش است.

