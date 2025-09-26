به گزارش خبرگزاری مهر، یک قلاده خرس قهوه‌ای بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه که عصر روز پنجشنبه در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند، به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.

علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست مازندران گفت: «با وجود انجام اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌های جدی ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش‌ها برای نجات آنها بی‌نتیجه ماند.»

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضائی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

این اداره کل همچنین از جوامع محلی و شهروندان خواست با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش، به ویژه خرس قهوه‌ای که یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی است، همکاری کنند.