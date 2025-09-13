حضور فعال ۱۸ بانوی گلستانی در نخستین رویداد ملی «ره بانو» در رامسر

عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین رویداد ملی «ره بانو» با محوریت شورای راهبری بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور و با حضور اعضای شورای راهبری بانوان از استان‌های مختلف در رامسر آغاز شد.

وی افزود: این رویداد ملی که با هدف معرفی الگوی زن مسلمان متعهد و بررسی دستاوردهای بانوان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی برگزار می‌شود، فرصتی برای تبادل تجربیات و تقویت هم‌افزایی میان بانوان فعال در سراسر کشور است.

گرزین گفت: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی الگوی زن مسلمان است؛ زنی که نه در شرق و نه در غرب تعریف می‌شود، بلکه یک زن متعهد به رسالت‌های دینی خود است. این زن در عین توجه به مسائل درون‌خانه، در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز فعال است.

وی ادامه داد: در این رویداد، استان گلستان با حضور ۱۸ نفر از بانوان فعال و فرهیخته خود، در قالب کارگروه‌های مختلف به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای خود پرداخته است. همچنین کارگروه‌های مختلف شامل بانور (رسانه)، عفاف و حجاب، خانواده، جوانی جمعیت، هیئات و مداحان، آموزش، کارگروه‌های قرآنی و قرارگاه نوجوانی، از جمله بخش‌هایی هستند که بانوان گلستانی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: نمایندگان این استان در رویداد ملی" ره بانو" با مسئولان و دیگر بانوان از سراسر کشور گرد هم آمده‌اند تا با هم‌افزایی و اندیشه‌ورزی، نقشه‌راهی برای افزایش تأثیرگذاری بیشتر بانوان در حوزه‌های مختلف به ویژه در عرصه جهاد تبیین تدوین کنند.

گرزین از تلاش‌های بانوان گلستان در این کارگروه‌ها و نقش آن‌ها در پیشبرد اهداف دینی و اجتماعی قدردانی کرد و افزود: فعالیت‌های بانوان گلستان در کارگروه‌های مختلف نشان‌دهنده تعهد و انگیزه بالای این قشر در پیشبرد اهداف اجتماعی و دینی است و باید اذعان کرد که حضور فعال آن‌ها در این رویداد، فرصتی برای بهره‌برداری از تجربیات دیگر استان‌ها و هم‌افزایی در جهت تقویت نقش بانوان در جهاد تبیین است.

رویداد ملی《 ره بانو 》 به مدت ۲ روز ادامه دارد و به عنوان یک فضای تبادل تجربیات و هم‌اندیشی در جهت ارتقا نقش بانوان در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور مطرح است و حضور گسترده بانوان استان گلستان در این رویداد، نشان‌دهنده عزم و اراده آن‌ها در تحقق اهداف بلند مدت در راستای ارتقا جایگاه بانوان مسلمان در جامعه است.