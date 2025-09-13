  1. استانها
جشنواره اقوام ایران برای دومین بار در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- سرپرست معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: جشنواره اقوام ایرانی برای دومین بار در محل تفریحی بش قارداش بجنورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین دفتری ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی برگزار شد، گفت: جشنواره اقوام ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی در محل تفریحی بش‌قارداش از ۲۳ شهریورماه سال جاری به مدت یک هفته دایر می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در قالب ۱۷۰ غرفه برگزار خواهد شد که از این تعداد ۴۰ غرفه به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی و صنعتگران استان قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی ادامه داد: در این جشنواره چهره‌های کشوری، موسیقی مقامی و صنایع دستی شهرهایی همچون کردستان، کرمان، جنوب و آذربایجان حضور خواهند داشت.

دفتری خاطرنشان کرد: هنرمندان شهرهای مختلف در این جشنواره به مدت یک هفته در استان اسکان داشته و ظرفیت‌های خراسان شمالی را به خوبی خواهند شناخت.

وی با اشاره به تأثیر این رویداد گفت: «برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند ظرفیت گردشگری، موسیقی محلی و رقص‌های آیینی استان را توسعه دهد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی اضافه کرد: چالش‌هایی همچون مشکل پارکینگ که در جشنواره قبلی وجود داشت، در این دوره برطرف شده و مردم می‌توانند بدون دغدغه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در برنامه‌ها شرکت کنند.

دفتری استقبال مردم از جشنواره پیشین را بین ۴ تا ۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود استقبال در این دوره بیشتر باشد.

وی ادامه داد: این جشنواره هم‌زمان با هفته وحدت برگزار می‌شود که نماد انسجام و همدلی است و می‌تواند فرهنگ اقوام مختلف کشور با زبان‌های گوناگون را به نمایش بگذارد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی در پایان اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها فرصتی است تا ظرفیت‌های استان در سطح ملی دیده شود و این جشنواره با همت بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ معنوی و در چهارچوب قانون برگزار خواهد شد.

