به گزارش خبرنگار مهر، امین دفتری ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی برگزار شد، گفت: جشنواره اقوام ایرانی و نمایشگاه صنایع دستی در محل تفریحی بشقارداش از ۲۳ شهریورماه سال جاری به مدت یک هفته دایر میشود.
وی افزود: این جشنواره در قالب ۱۷۰ غرفه برگزار خواهد شد که از این تعداد ۴۰ غرفه به صورت رایگان در اختیار دستگاههای اجرایی و صنعتگران استان قرار میگیرد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی ادامه داد: در این جشنواره چهرههای کشوری، موسیقی مقامی و صنایع دستی شهرهایی همچون کردستان، کرمان، جنوب و آذربایجان حضور خواهند داشت.
دفتری خاطرنشان کرد: هنرمندان شهرهای مختلف در این جشنواره به مدت یک هفته در استان اسکان داشته و ظرفیتهای خراسان شمالی را به خوبی خواهند شناخت.
وی با اشاره به تأثیر این رویداد گفت: «برگزاری چنین جشنوارههایی میتواند ظرفیت گردشگری، موسیقی محلی و رقصهای آیینی استان را توسعه دهد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی اضافه کرد: چالشهایی همچون مشکل پارکینگ که در جشنواره قبلی وجود داشت، در این دوره برطرف شده و مردم میتوانند بدون دغدغه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در برنامهها شرکت کنند.
دفتری استقبال مردم از جشنواره پیشین را بین ۴ تا ۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود استقبال در این دوره بیشتر باشد.
وی ادامه داد: این جشنواره همزمان با هفته وحدت برگزار میشود که نماد انسجام و همدلی است و میتواند فرهنگ اقوام مختلف کشور با زبانهای گوناگون را به نمایش بگذارد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی در پایان اظهار کرد: برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها فرصتی است تا ظرفیتهای استان در سطح ملی دیده شود و این جشنواره با همت بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی از لحاظ معنوی و در چهارچوب قانون برگزار خواهد شد.
