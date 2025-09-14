گلستان نماد وحدت و همدلی اقوام در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی عصر ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به ظرفیت‌های استان گلستان در زمینه تنوع قومی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: استان گلستان با تنوع قومی و فرهنگی که در خود دارد، به یکی از جواهرات کشور تبدیل شده است. اقوام مختلفی از جمله سیستانی‌ها، ترکمن‌ها، شاهرودی‌ها، کاشمری‌ها و بلوچ‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این همزیستی مسالمت‌آمیز، در کنار هم بودن، و احترام متقابل میان این اقوام، یکی از ویژگی‌های برجسته استان گلستان است.

وحدت اقوام گلستان یک الگوی موفق در ایران است

حسینی با تأکید بر اهمیت این وحدت در بطن جامعه گلستان، افزود: وحدت اقوام گلستان یک الگوی موفق در ایران است که می‌تواند به عنوان الگویی برای کشورهای جهان اسلام مطرح شود. در واقع، گلستان می‌تواند در زمینه ایجاد همدلی و تقویت روابط میان اقوام مختلف، الگویی برای سایر مناطق کشور و حتی کشورهای دیگر باشد.

وی همچنین به نقش مردم استان در تقویت این همدلی اشاره کرد و گفت: در استان گلستان، مردم در هر شرایطی همواره نشان داده‌اند که به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی خود، در کنار یکدیگر هستند و همیشه در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال دارند. این حضور فعال در کنار هم در سخت‌ترین شرایط، باعث مباهات و افتخار برای همه مردم استان بوده است.

نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: وحدت تنها به معنای همدلی در کلام نیست، بلکه در عمل نیز باید نمود پیدا کند.

وی افزود: ما در استان گلستان باید این وحدت را در عمل نشان دهیم. این وحدت نباید محدود به سخنرانی‌ها و شعارها باشد. باید در عمل به مردم نشان دهیم که یکپارچگی و همدلی میان اقوام و گروه‌های مختلف به نفع توسعه و پیشرفت همه جانبه استان و کشور است.

حسینی همچنین با اشاره به روند پیشرفت در مناطق مختلف استان، از توسعه خدمات بهداشتی، آموزشی و زیربنایی در این مناطق خبر داد و گفت: اگرچه شرق استان گلستان در گذشته با مشکلات زیادی روبرو بود، اما با برکت نظام جمهوری اسلامی، امروز شاهد تحولات و پیشرفت‌های چشمگیر در این مناطق هستیم. این تغییرات، نتیجه همدلی و همکاری مردم با مسئولان است که موجب شده گلستان به یکی از مناطق پیشرفته کشور تبدیل شود.

گلستان، سرزمین فرهنگ و هنر

حسینی در ادامه، به اهمیت فرهنگ و هنر در استان گلستان اشاره کرد و از تولیدات فرهنگی استان یاد کرد: گلستان از لحاظ فرهنگی، هنری و رسانه‌ای پیشرفت‌های زیادی داشته است.

حسینی با تأکید بر اهمیت همگرایی در سطح ملی و محلی، گفت: ما باید در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وحدت و همگرایی را به یک اولویت تبدیل کنیم. وحدت میان اقوام و گروه‌های مختلف استان گلستان، تنها یک نماد محلی نیست، بلکه این وحدت باید به سطح ملی گسترش یابد تا همه مناطق کشور از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی همچنین افزود: استان گلستان، با تمام ویژگی‌های خاص خود، می‌تواند در توسعه پایدار کشور نقش بسیار مهمی ایفا کند، اما این امر فقط با ادامه همدلی و وحدت در میان مردم و مسئولین امکان‌پذیر است.